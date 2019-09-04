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    Карим Кокрекбаев завершил дипломатическую миссию в Кыргызстане

    4 Сентября 2019, 11:40

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Высшее руководство Кыргызстана приняло Карима Кокрекбаева по случаю завершения его дипломатической миссии Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в КР, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков отметил плодотворную деятельность К. Кокрекбаева в Кыргызстане, подчеркнув его вклад в укрепление стратегического партнерства, союзничества, братских и добрососедских отношений между двумя государствами.

    В ходе встречи с министром иностранных дел Кыргызской Республики Чингизом Айдарбековым стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также реализацию договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина в Кыргызскую Республику 12 июля т.г. и 8-го заседания кыргызско-казахстанского Межправительственного Совета. Отдельное внимание было уделено подготовке предстоящего осенью текущего года государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику.

    Ч.Айдарбеков поблагодарил К.Кокрекбаева за плодотворную работу и личный вклад в развитие кыргызско-казахстанских отношений, пожелал успехов в дальнейшей трудовой деятельности. Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастан Джумабеков на встрече с Каримом Кокрекбаевым вручил ему почётную грамоту за существенный вклад в развитие сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном, укрепление дипломатических и межпарламентских отношений.

    Кроме того К.Кокрекбаева принял премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев. Напомним, Чрезвычайным и Полномочным послом РК в КР назначен Кайрат Нурпеисов.

    Автор:

    Наталья Гильт

    Внешняя политика Казахстана Кыргызстан
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