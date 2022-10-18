Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» сезона 2021-2022

    18 Октября 2022, 07:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема впервые стал обладателем «Золотого мяча» - приза, который вручается лучшему футболисту года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    В сезоне 2021-22 года Карим Бензема забил 44 гола в 46 матчах, выиграв с «Реалом» Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

    По итогам голосования Садио Мане из мюнхенской «Баварии», игравший в «Ливерпуле» в сезоне 2021/22, был вторым, третьим – Кевин де Брюйне из «Манчестер Сити».

    Чемпион английской Премьер-лиги «Манчестер Сити», у которого на церемонии было шесть номинантов, был удостоен награды «Клуб года», опередив «Ливерпуль».

    Бензема стал первым французом, получившим эту престижную награду после Зинедина Зидана, ставшего обладателем «Золотого мяча» в 1998 году.

    Зидан присутствовал на этой церемонии, он и вручил приз своему соотечественнику.

    «Золотой мяч» вручен лучшему футболисту сезона 2021-22 года по итогам голосования 100 спортивных журналистов из разных стран мира.

    В 12 из последних 13 лет в борьбе за этот приз доминировали аргентинец Лионель Месси (семь «Золотых мячей») и португалец Криштиану Роналду (пять).

    Единственным исключением в этот период стал хорват Лука Модрич, получивший «Золотой мяч» в 2008 году.

    В этом году Бензема был явным фаворитом после того, как Месси и Роналду провели не самые удачные сезоны.

    «Золотой мяч» (приз лучшему футболисту года по версии еженедельника France Football) вручается с 1956 года. В 2020 году приз не вручали из-за пандемии ковида.

    Фото: REUTERS

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    СМИ Спорт Франция Мировые новости Футбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Берлине
    Свыше 7,5 тысяч детей бесплатно занимаются в костанайских спортшколах и клубах
    21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
    Галымжан Кырыкбай завоевал бронзовую медаль на турнире Grand Slam в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков