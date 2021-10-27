Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Карета скорой помощи попала в ДТП в Павлодаре

    27 Октября 2021, 14:53

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - «Скорая помощь» столкнулась с легковушкой в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «27 октября на пересечении улиц Естая-Дюсенова в городе Павлодаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи и автомобиля марки «Тойота». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Как рассказали в правоохранительных органах, в отношении 60-летнего водителя скорой помощи возбуждено административное производство. «Наложен штраф 20 месячных расчётных показателей», - добавили в департаменте.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи