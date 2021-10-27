Карета скорой помощи попала в ДТП в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - «Скорая помощь» столкнулась с легковушкой в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«27 октября на пересечении улиц Естая-Дюсенова в городе Павлодаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи и автомобиля марки «Тойота». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Как рассказали в правоохранительных органах, в отношении 60-летнего водителя скорой помощи возбуждено административное производство. «Наложен штраф 20 месячных расчётных показателей», - добавили в департаменте.