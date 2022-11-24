Кардиолог объяснил, как предотвратить инсульт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге, вызванное закупоркой или разрывом сосудов. Кардиолог городской поликлиники № 11 Алматы Пархат Турсунов отметил, что инсульт представляет собой вторую-третью по частоте причину смертности среди населения и в большинстве случаев приводит к инвалидности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам специалиста есть два вида инсульта: инфаркт головного мозга вследствие закупорки сосуда тромбом, а еще есть кровоизлияние вследствие разрыва сосуда из-за высокого артериального давления или врожденной (или приобретенной) аномалии сосудов головного мозга.

«При ишемическом инсульте, то есть инфаркте головного мозга, симптоматика постепенная: человек чувствует онемение руки, ноги, перекос лица, появляется затруднение речи. Поэтому от момента начала первых симптомов, то есть в течение первых 4,5 часа пациенту делают тромболитическую терапию, при которой тромб растворяется, и есть шанс, что пациент полностью выздоровеет. Если этого не сделать, то по истечении суток произойдут необратимые изменения в головном мозге, которые приведут к инвалидизации», – отмечает он.

Пархат Турсунов отметил, что более эффективными медицинскими методами борьбы с инсультом являются первичная и вторичная профилактика, образовательная работа с населением.

Чаще всего причиной наступления инсульта является артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов головного мозга, нарушения ритма сердца, диабет, в связи с чем рекомендуется проходить скрининговые обследования в поликлиниках, где измерят артериальное давление, глюкозу, холестерин, проведут ультразвуковое обследование брахиоцефальных артерий (для выявления стенозов артерий, которые в последующем могут привести к инсульту).

Чтобы избежать инсульт, врач советует вести здоровый и физически активный образ жизни, перейти на правильное питание, убрать вредные привычки и выполнять все назначения врача.

«Инсульт входит в категорию болезней системы кровообращения – это контролируемая болезнь, то есть если у пациента выявили артериальную гипертонию, то он должен принимать таблетки пожизненно. Ходить на скрининги. Пациент должен относиться к своему здоровью предельно внимательно, ежедневно измерять давление. У нас есть пациенты с такими фоновыми заболеваниями, которые соблюдают все предписания врачей, и у которых инсульт случился в первый раз в возрасте старше 80 лет. Есть молодые люди, у которых выявляется гипертония, пациент не принимает таблетки, не соблюдает здоровый образ жизни, масса тела высокая, стресс, что, в свою очередь, может привести к инсульту», - сказал врач.

Эксперт добавил, что в поликлинике на постоянной основе проводятся беседы по болезней системы кровообращения, где с пациентами, находящимися в группе риска, перенесшими инсульт, с родственниками пациентов. Специально обученный медперсонал объясняет, как человек должен жить, как принимать таблетки, чтобы качество жизни у него не снижалось.



