Кардинально пересмотреть механизмы функционирования СЭЗ поручил Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вклад Специальных экономических зон в экономику страны на низком уровне. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства отметил, что несмотря на внушительные объемы государственного финансирования и оказываемых мер господдержки, вклад Специальных экономических зон в экономику страны на низком уровне. Управляющие компании работают «из рук вон». Потенциальные инвесторы постоянно сталкиваются с разного рода «препонами» – это и вхождение в СЭЗ, и отсутствие необходимой инфраструктуры, и бюрократия со стороны управляющих компаний», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина отметил, что на сегодня в этом вопросе нет должного контроля и координации со стороны уполномоченных государственных и местных исполнительных органов.

«По сути, сегодня СЭЗы не выполняют свою основную функцию – привлечение инвестиций. Поэтому необходимо кардинально пересмотреть механизмы функционирования СЭЗ, провести ревизию всех проектов и участников.

Времени на исправление ситуации критически мало. Поэтому поручаю Министерству индустрии совместно с заинтересованными госорганами и организациями создать соответствующую Рабочую группу и в срок до 1 марта выработать конкретные предложения по всем этим вопросам, в том числе по необходимым законодательным поправкам», - добавил Алихан Смаилов.