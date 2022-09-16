«Караван света»: сирийские беженцы планируют крупнейшую миграцию из Турции в ЕС

АММАН. КАЗИНФОРМ – В сети набирает обороты онлайн-кампания «Караван света», приглашающая находящихся в Турции сирийцев объединиться, чтобы принять участие в шествии из Турции в Европу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кампания координируется через канал в мессенджере Telegram, к которому уже присоединились около 85 тыс. человек.

Организаторы акции призывают мигрантов подготовить свои палатки и предметы первой необходимости, поскольку они собираются пересечь границу пешком. Ожидается, что караван будет разделен на группы до 50 человек, каждую из которых возглавит ответственный за группу.

Сегодня на странице кампании «Караван света» в социальных сетях нет упоминаний о дате и времени начала движения людей в сторону границы с европейскими странами. Как ожидается, это произойдет в ближайшее время.

Организаторы группы не разглашают свои имена и обращаются в правозащитные организации в Европе с просьбой облегчить их миграцию из Турции в Европу.

«Мы, сирийцы, на турецкой земле просим вас поддержать конвой, который станет спасением для преследуемых беженцев на этой земле. Мы просим международные и правозащитные организации, а также неравнодушных людей из СМИ о помощи»,— сообщается в заявлениях организаторов акции.

В своих публикациях они также подчеркивают, что «благодарны турецкому народу и государству» и теперь хотят «облегчить бремя», которое Турция несла десять лет, принимая у себя сирийцев. Для этого, по словам организаторов, им нужно помочь попасть в Европу.

Многие сирийские беженцы в Турции опасаются, что их отправят обратно, особенно после недавнего изменения позиции Турции в отношении Дамаска и заявлений турецких официальных лиц, в том числе министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о примирении с сирийским режимом и урегулировании политических отношений между двумя сторонами, отмечает Asharq al-Awsat.

«До сих пор мы не получили официального разрешения на прохождения колонны, потому что мы не установили дату ее начала движения. Мы добиваемся получения разрешений, чтобы облегчить пересечение колонны», - сообщается на официальной странице организаторов в Facebook.

Между тем, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Турции предупредило сирийских беженцев, чтобы они не присоединялись к каравану, который планирует отправиться в Европу из Турции через Болгарию или Грецию, сообщает Syrian Observer.

В заявлении УВКБ ООН предупредило беженцев, планирующих присоединиться к каравану, о рисках серьезных последствий, включая арест, задержание, разлучение с семьей и даже смертельный исход.

В заявлении также говорится, что беженцы, присоединяющиеся к каравану, могут столкнуться с риском умереть в пути. В нем добавлено: «Есть информация, указывающая на планы организованного движения к турецко-греко-болгарской границе, и эти схемы указывают на то, что участники движения намерены пересечь границу в Грецию, Болгарию, а затем в другие страны».

Сегодня, по данным ООН, в Турции официально проживает около 3,6 млн сирийских беженцев.





Фото: elaphjournal.com