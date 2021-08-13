Каратистка София Берульцева рассказала о допущенной ошибке на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, каратистка София Берульцева рассказала, какую ошибку допустила на соревнованиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как только закончились соревнования, мы пересматривали все бои. Сделали выводы, поняли то, чего не хватило, будем работать над ошибками и постараемся показать высокий результат в дальнейшем. Пропустив пару ударов, немножко растерялась. Слишком быстро начала делать некоторые действия. Немножко, возможно, времени не хватило. Но, если бы до этого встречались с ней, исход был бы другой. Но так как соперник новый, так получилось», - прокомментировала каратистка.

Она призналась, что даже на пьедестале было грустно в первые минуты.

«Конечно, хотелось бы завоевать золото. Но это самое наивысшее достижение в жизни спортсмена. Я считаю, что каждая медаль соревнования важна», - отметила она.

По ее словам, еще не известно, будет ли представлено карате на Олимпиаде в Париже.

«Это была наша первая олимпиада. Пока что идет рассмотрение. Если останется, будем бороться за лицензии и выступать на олимпиаде. Также будем упорно готовиться к чемпионату мира, чемпионату Азии», - добавила бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, каратистка София Берульцева.