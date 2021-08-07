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    Каратистка Софья Берульцева гарантировала восьмую медаль сборной Казахстана

    7 Августа 2021, 13:08

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана гарантировала себе восьмую медаль Олимпийских игр-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Это случилось благодаря выходу каратистки Софьи Берульцевой в полуфинал турнира в весовой категории до 61 килограмма. Даже в случае поражения в полуфинальном бою она получит бронзовую медаль.

    Отметим, что в настоящее время в копилке Казахстана семь медалей и все они являются бронзовыми. Их завоевали Елдос Сметов (дзюдо), Игорь Сон, Зульфия Чиншанло (оба — тяжелая атлетика), Камшыбек Кункабаев, Сакен Бибосынов (оба — бокс), Нурислам Санаев (вольная борьба) и Дархан Асадилов (каратэ).

    ФОТО: НОК Казахстана, Турар Казангапов

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    Спорт Олимпиада
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