Каратистка Софья Берульцева - бронзовый призер Олимпийских игр

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио стартовали полуфинальные поединки по каратэ среди женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В весовой категории свыше 61 килограмма Казахстан в полуфинале представляет Софья Берульцева.

Её соперницей на этом этапе стала 22-летняя представительница Египта, бронзовый призёр чемпионата мира-2018 Ферьял Абделазиз.

Счет открыла наша каратистка, нанеся точный удар в первые же секунды поединка. Спустя несколько мгновений Ферьял сравняла счет и стала придерживаться тактики «взрывных» ударов. Это дало результат, египтянка вышла вперед - 3:1.

На второй минуте Софья заработала «юко» и заработала одно очко, затем продублировала его еще через 15 секунд. Счет 3:3.

Ферьял Абделазиз пресекала любые попытки нашей соперницы нанести удар и активно атаковала в ответ. Конечный счет составил 5:4 в пользу спортсменки из Египта. Софья Берульцева стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио.

Таким образом, в копилке Казахстана восемь медалей, все - бронзовые. «Бронзу» Казахстану завоевали Елдос Сметов (дзюдо), Игорь Сон, Зульфия Чиншанло (оба — тяжелая атлетика), Камшыбек Кункабаев, Сакен Бибосынов (оба — бокс), Нурислам Санаев (вольная борьба) и Дархан Асадилов (каратэ).

Фото: olympic.kz