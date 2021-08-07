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    Каратистка Софья Берульцева - бронзовый призер Олимпийских игр

    7 Августа 2021, 17:43

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио стартовали полуфинальные поединки по каратэ среди женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В весовой категории свыше 61 килограмма Казахстан в полуфинале представляет Софья Берульцева.

    Её соперницей на этом этапе стала 22-летняя представительница Египта, бронзовый призёр чемпионата мира-2018 Ферьял Абделазиз.

    Счет открыла наша каратистка, нанеся точный удар в первые же секунды поединка. Спустя несколько мгновений Ферьял сравняла счет и стала придерживаться тактики «взрывных» ударов. Это дало результат, египтянка вышла вперед - 3:1.

    На второй минуте Софья заработала «юко» и заработала одно очко, затем продублировала его еще через 15 секунд. Счет 3:3.

    Ферьял Абделазиз пресекала любые попытки нашей соперницы нанести удар и активно атаковала в ответ. Конечный счет составил 5:4 в пользу спортсменки из Египта. Софья Берульцева стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио.

    Таким образом, в копилке Казахстана восемь медалей, все - бронзовые. «Бронзу» Казахстану завоевали Елдос Сметов (дзюдо), Игорь Сон, Зульфия Чиншанло (оба — тяжелая атлетика), Камшыбек Кункабаев, Сакен Бибосынов (оба — бокс), Нурислам Санаев (вольная борьба) и Дархан Асадилов (каратэ).

    Фото: olympic.kz

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