Каратистка Молдир Жанбырбай завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Представительница женской команды Казахстана по каратэ Молдир Жанбырбай стала обладательницей олимпийской лицензии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменка завоевала квоту на проходящем в Париже мировом квалификационном турнире. В рамках отборочных соревнований в весовой категории до 55 кг Молдир завоевала серебряную награду, что позволило ей принести в актив #teamKZ лицензию на Олимпийские игры в Токио.

Ранее лицензию в команду Казахстана по каратэ досрочно завоевал Дархан Асадилов Теперь в активе сборной Казахстана 67 лицензии по 25 видам спорта.