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    Каратистка Молдир Жанбырбай завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио

    12 Июня 2021, 09:40

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Представительница женской команды Казахстана по каратэ Молдир Жанбырбай стала обладательницей олимпийской лицензии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Спортсменка завоевала квоту на проходящем в Париже мировом квалификационном турнире. В рамках отборочных соревнований в весовой категории до 55 кг Молдир завоевала серебряную награду, что позволило ей принести в актив #teamKZ лицензию на Олимпийские игры в Токио.

    Ранее лицензию в команду Казахстана по каратэ досрочно завоевал Дархан Асадилов Теперь в активе сборной Казахстана 67 лицензии по 25 видам спорта.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада
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