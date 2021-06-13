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    Каратист Нурканат Ажиканов завоевал олимпийскую лицензию

    13 Июня 2021, 08:37

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по каратэ Нурканат Ажиканов завоевал олимпийскую лицензию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Успеха спортсмен добился на мировом квалификационном турнире, который в эти дни проходит в Париже (Франция). Ажиканов поднялся на первую ступень пьедестала в весовой категории до 75 килограммов. Вместе с «золотом» он стал обладателем квоты на участие в Олимпийских играх в Токио.

    В активе команды Казахстана по каратэ уже три лицензии. Ранее на Игры квалифицировались Дархан Асадилов и Молдир Жанбырбай. Всего на данный момент в активе #teamkz 70 квот в 26 видах спорта. Добавим, что каратэ впервые будет представлено в олимпийской программе. Соревнования по этому виду спорта пройдут с 6 по 8 августа.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада
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