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    Каратист Дархан Асадилов выиграл второй бой на Олимпиаде-2020

    5 Августа 2021, 11:38

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Представитель сборной Казахстана по каратэ Дархан Асадилов (до 67 кг) провел свой второй поединок предварительного раунда турнира Олимпийских игр-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником Дархана стал азербайджанец Фирдовси Фарзалиев. Победу в бою со счетом 6:2 одержал Асадилов.

    Напомним, что в стартовой встрече казахстанец оказался сильнее турецкого каратиста Эрая Самдана.

    Следующим Дархан Асадилов сразится с Саго Наото из Японии. Из каждого пула по итогу предварительных схваток в полуфинал выходят по два спортсмена.

    Фото: НОК Казахстана, Владислав Семенов

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Олимпиада
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