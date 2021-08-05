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    Каратист Дархан Агадилов стал абсолютным победителем группового раунда Олимпийского турнира

    5 Августа 2021, 12:50

    ТОКИО. КАЗИНФОПМ - В Токио стартовал первый в истории Олимпийский турнир по каратэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстан в первый день соревнований представляют двое каратистов: Дархан Асадилов и Молдир Жанбырбай .

    Сегодня каратисты проводят поединки в своих группах: А и В. Согласно жребию, Асадилов попал в группу А. Его соперниками будут бойцы кумитэ из Турции, Японии, Азербайджана и Египта.

    В полуфинал выйдут два лучших бойца в группе. Для того, чтобы отобраться в полуфиналы, спортсмен не должен проигрывать более одного раза: два поражения означают вылет.

    А в полуфинале будут проходить встречи между представителями групп А и В.

    Асадилов, выступая в групповом раунде в весовой категории до 67 килограммов одержал победу над представителем Турции Эраем Самданом. Поединок завершился со счетом 6:2.

    Также Асадилов одолел второго соперника из Азербайджана Фирдовси Фарзалиева со счетом 6:2.

    Дархан Асадилов досрочно вышел в полуфинал Олимпийских игр. Каратист в «сухую» обошел японца Наото Саго. Счёт 3:0 в пользу нашего спортсмена.

    Казахстанец стал абсолютным победителем группового раунда. Он смог одержать победу над представителем Египта Али Эльсави со счетом 3:1. Асадилов проходит дальше.

    В полуфинальной схватке казахстанец встретится с французом Стивеном да Коста. С группы А в полуфинал вместе с нашим спортсменом прошел представитель Турции Эрай Шамдан. Ему будет противостоять каратист из Иордании Абдел Рахман Алмасатфа из группы В.

    Полуфинал соревнований по кумитэ среди мужчин состоится в 17:05 по времени Нур-Султана.

    Напомним, что сегодня от Казахстана в этом виде спорта также выступит каратистка Молдир Жанбырбай, которая попала в группу В. В 14:00 по столичному времени наша спортсменка встретится с египтянкой Радвой Сайед в групповом раунде.

    Фото: НОК Казахстана, Владислав Семенов.

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    Спорт Олимпиада
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