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    Каратист Данияр Юлдашев не прошел в полуфинал Олимпийских игр

    7 Августа 2021, 16:58

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио проходит заключительный день соревнований по каратэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    От команды Казахстана сегодня выступают двое каратистов: Софья Берульцева и Данияр Юлдашев.

    Сначала каратисты проводят поединки в своих группах: А и В. Согласно жребию, оба наших спортсмена попали в группы А. Софья Берульцева смогла пробиться в полуфинал, успешно пройдя трех соперниц в групповом раунде.

    В группе с Данияром Юлдашевым выступят Йонатан Хорне (Германия), Рютаро Арага (Япония), Угур Акташ (Турция) и Гогита Аркания (Грузия).

    По правилам в полуфинал выйдут два лучших бойца в группе. Для того, чтобы отобраться в полуфиналы, спортсмен не должен проигрывать более одного раза: два поражения означают вылет.

    В полуфинале будут проходить встречи между представителями групп А и В.

    Первый бой Юлдашева в групповом раунде весовой категории свыше 75 килограммов прошел с Йонатаном Хорне из Германии. Наш спортсмен открыл счет, оформив первый «юко». Спустя всего несколько секунд немец не только сравнял счет, но и нанес новый удар. Счет 2:1 в его пользу. После нескольких атак с обоих сторон счет стал 4:2 опять же в пользу Йонатана. Но, когда до конца боя оставалось 14 секунд Данияру удалось сравнять счет с «вазари». Поединок закончился ничьей - 4:4.

    Вторая встреча Данияра состоялась с японцем Рютаро Арага. Преимущество у японца, который смог открыть счет - 4:0. Данияр несколько раз взрывался, но оборона Рютаро оказывалась сильнее. Когда до конца поединка оставалось 8 секунд, наш каратист оформил «вазари» и заработал два очка. Но времени на сравнение счета не хватило. Юлдашев уступил японцу со счетом 2:4.

    Третий поединок с представителем Турции Угур Акташем прошел напряженно и активно. Несмотря на то, что наш спортсмен открыл счёт, соперник быстро адаптировался. И после нескольких точных ударов оформил «вазари» (+2 очка) и стал вести в счете 4:1. Данияр в попытке выровнять счет тоже смог выполнить данный приём и заработал 2 очка. Но соперник оказался активнее и за короткий промежуток времени оформил два очка «юко», один «вазари» (+2 очка) и решающий «иппон» (+3 очка). Итоговый счет - 11:3 в пользу Угура Акташа.

    Это второе поражение Данияра в группе, казахстанец не попадает в полуфинал.

    Четвертый бой Данияр провел со спортсменом из Грузии Гогитой Аркания. Поединок закончился со счетом 3:1 в пользу оппонента.

    Напомним, что по завершении мужских поединков состоятся женские полуфиналы, в которых за медаль будет биться казахстанка Софья Берульцева.

    ФОТО: НОК Казахстана, Турар Казангапов

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    Спорт Олимпиада
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