Карантинный режим в Азербайджане сохранится до конца мая

БАКУ. КАЗИНФОРМ — По сообщению оперативного штаба при правительстве Азербайджана, особый карантинный режим в республике продлен до 31 мая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Также сообщается, что учитывая скорость заражения среди населения, динамику выздоровления больных, было принято решение смягчить ряд ограничений, которые будут осуществляться поэтапно по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Абшеронский район и другим регионам, исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, количества больных и темпов распространения заражения. В частности, с 4 мая в указанных населенных пунктах восстанавливается: деятельность госучреждений, торговых объектов, парикмахерских, салонов красоты.

За исключением вышеуказанных городов, во всех других городах и районах республики и Нахчыванской Автономной Республике с 4 мая: ликвидируется система выхода из дома по СМС-оповещению, восстанавливается работа в социальной сфере, госструктур, ресторанов, кафе и чайных, разрешается посещение бульваров, парков и зон отдыха, восстанавливаются междугородние и межрайонные поездки (за исключением общественного транспорта). Начнут работу торговые объекты, парикмахерские, салоны красоты.

В период особого карантинного режима по всей республике людям запрещается собираться в группы больше 10 человек в общественных местах, бульварах, парках, в то же время объектах общепита.

Приостановление учебного, учебно-воспитательного процесса во всех учебных заведениях республики продлевается до 31 мая 2020 года.