Карантинные требования упростили для ряда объектов в Мангистауской области

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - В Постановление Главного государственного санитарного врача Мангистауской области от 15 июля 2021 года № 14 «Об ужесточении ограничительных карантинных мер на территории Мангистауской области» внесены изменения по правилам оказания услуг для объектов участвующих в проекте «ASHYQ «. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Новым Постановлением Главного государственного санитарного врача Мангистауской области упрощены карантинные требования для ряда объектов в сфере оказания услуг.

Лидерам проекта «ASHYQ» в регионе разрешено работать до 00.00 часов ночи. Также, в рамках проекта, по субботам разрешена деятельность рынков под открытым небом.

Ранее все объекты бизнеса были обязаны заканчивать работу до 20.00.

В настоящее время, на территории Мангистауской области зарегистрировано 2 093 участника проекта «ASHYQ». Из них лидерами «ASHYQ» признаны 86.