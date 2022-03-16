Карантинные ограничения на границе снимает Узбекистан 16 марта

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С 16 марта Узбекистан снимает ряд карантинных ограничений в наземных пунктах пропуска на границе с Казахстаном и Таджикистаном, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство туризма и культурного наследия РУ.

По данным ведомства указанные меры приняты в целях скорейшего восстановления туристических потоков с зарубежными странами.

«Снимаются все ограничения по свободному пропуску граждан Республики Казахстан и граждан Республики Узбекистан через все наземные пункты пропуска на границе Республики Узбекистан с Республикой Казахстан», - сообщает ведомство.

При наличии паспортов/сертификатов от коронавируса разрешается въезд всех лиц без ПЦР-тестов. При их отсутствии въезжающее лицо должно иметь результаты отрицательного ПЦР-теста (с электронным QR-кодом), сроком не более 72 часов, или сдать экспресс-тесты при пересечении границы либо по прибытию на территорию Республики Узбекистан.

В Минтуризме добавили, что также отменяются временные ограничения на передвижение всех лиц через наземные пункты пропуска на узбекско-таджикской границе. Принимаются меры по возобновлению работы всех пунктов пограничного пропуска с Республикой Таджикистан.

Напомним, ограничения на пересечение казахстанско-узбекской границы гражданами обеих стран были введены Узбекистаном 15 января 2022 года в рамках карантинных мер по борьбе с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».