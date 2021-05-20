Карантинные меры в ВКО продлили до 6 июня

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Вышло новое Постановление главного государственного санитарного врача ВКО № 6 от 20 мая. Новый документ продлевает карантинные меры в Восточно-Казахстанской области до 6 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области.

«Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 24 мая по 06 июня 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области», - говорится в тексте постановления.

Работодателям (государственных органов, организаций, предприятий, субъектов квазигосударственного сектора, иных организаций, субъектов предпринимательства, офисов, за исключением объектов жизнеобеспечения, безопасности, правопорядка, предприятий с непрерывным циклом технологического процесса) поручено:

1) обеспечить введение дифференцированного графика работы с целью недопущения скученности граждан в часы пик: утром (с 8.00 до 10.00), вечером (с 18.00 до 20.00);

2) перевести на дистанционную форму работы сотрудников старше 65 лет, работников, не вакцинированных против COVID-19 и не болевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, за исключением работников, исполнение обязанностей которых не возможно в дистанционном формате;

Физическим лицам обеспечить:

1) соблюдение масочного режима

2) социальное дистанцирование не менее 2 метров

3) мониторинг состояния здоровья

4) соблюдение запрета на организацию, проведение и участие в массовых семейных торжествах, коллективных и памятных мероприятиях, в том числе на дому, не допускать посещение объектов, деятельность которых запрещена;

5) проведение захоронения трупа человека, в том числе умершего от COVID-19 с соблюдением мер безопасности, с соблюдением при проведении траурных и похоронных мероприятий социального дистанцирования, масочного режима и присутствие на мероприятии не более 10 человек (из числа близких членов семьи);

6) соблюдение гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями режима домашней самоизоляции.

7) лицам, прибывшим на территорию ВКО из-за рубежа, ежедневное ведение самоконтроля за состоянием здоровья, в случае появления любого ухудшения состояния (наличие симптомов вирусной инфекции: повышенная температура тела, одышка или кашель), незамедлительно информировать медицинского работника по месту проживания, без посещения медицинских организаций, путём вызова скорой медицинской помощи на дом по номеру 103;

8) не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена, либо запрещена;

9) не посещать объекты, участвующих в проекте «Ashyq»:

· с симптомным и бессимптомным вирусоносительством, имеющим положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 (код U 07.1);

· с подтвержденным диагнозом и COVID-19 неидентифицированный (пневмония) (код U 07.2);

· являющимися контактными лицами с больным COVID-19 (близкий контакт) в условиях изоляции на дому (домашний карантин).

С полным текстом Постановления можно ознакомиться здесь.