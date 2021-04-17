Карантинные меры ужесточат в Узбекистане с 18 апреля

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане с 18 апреля ужесточат карантинные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Такое решение принято сегодня на расширенном заседании Республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова.

«Мы пока не закрыли границы, имейте в виду. Поскольку, пока мы не видим опасности, являющейся основанием для остановки всех видов деятельности. Но заболевание начало распространяться. Если в начале года выявляли по 15 случаев в день, сейчас этот показатель достиг 300», - сказал Абдулла Арипов.

В этой связи с 18 апреля усилится карантинный контроль в крупных торговых центрах, магазинах, рынках, в концертных и развлекательных заведениях. В частности, руки посетителей будут обрабатывать антисептиком, соответствующие организации будут контролировать наличие медицинских масок и соблюдение социальной дистанции.

Кроме того, школы и детские сады, где выявляют коронавирус, будут закрыты на двухнедельный карантин.

«Инфекция распространяется на 6-7 процентов в высших учебных заведениях, на 11-15 процентов – в средних общеобразовательных учреждениях. Если сопоставить с ситуацией в прошлом году, тогда школьники не заражались этой болезнью. В начале года среди детей распространился британский штамм, и мы были вынуждены закрыть ряд школ и детских садов. То есть, сейчас изменился вид болезни, и стало ещё опаснее. Если раньше заболевание не затрагивало детей, то сейчас всё наоборот. Могут заразиться даже дети дошкольного возраста.

К нам проник и африканский штамм. Сейчас Центром передовых технологий совместно со Службой санитарно-эпидемиологического благополучия проводится изучение и глубокий анализ», - сказал премьер-министр Узбекистана.



