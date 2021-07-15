Карантинные меры усиливают в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санврач постановил ввести ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории Атырауской области до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции СОVID-19 на территории области.

Продлевается карантин и ограничительные мероприятия на Тенгизе до стабилизации эпидемиологической ситуации согласно постановлению главного государственного санитарного врача Жылыойского района №45 от 28 мая 2021 года.

Всем промышленным предприятиям и компаниям, работающим вахтовым методом, нужно обеспечить:

1) строгое выполнение ограничительных и карантинных мер согласно требований действующих постановлений главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №67, №68 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции среди населения Республики Казахстан», «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении»;

2) соблюдение требований к выезду (въезду) работников предприятий, работающих вахтовым методом, на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина согласно постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30.04.2021 года №17 «О внесении изменений и дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан». Работники предприятий, работающих вахтовым методом на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина при выезде (въезде) на вахту при наличии документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 (по истечении 14 дней полного курса вакцинации) не подлежат ПЦР - тестированию на COVID-19 и изоляции. Лица без вакцинации с отрицательным результатом ПЦР -теста на COVID-19 подлежат изоляции на 7 дней.

Контактные лица с больным COVID-19 (близкий контакт) при наличии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации (по истечении 14 дней полного курса вакцинации) при отсутствии клинических признаков не изолируются и лабораторно не обследуются. Близкие контактные без вакцинации с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 подлежат изоляции на 14 дней.

3) приведение карантинных мест, организованных для размещения рабочих перед заездом на вахту в соответствие с требованиями приложения №25 Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции среди населения Республики Казахстан», с обязательным согласованием с территориальными управлениями санитарно-эпидемиологического контроля.

Жителям Атырауской области необходимо:

1) при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103;

2) в общественных местах, помещениях предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

3) лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, товаров первой необходимости, а также посещения медицинских учреждений;

4) всем жителям области рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и правила личной гигиены;

5) запретить скопление лиц группами более 3-х человек, за исключением членов одной семьи, на площадях, скверах, набережных, парках и иных местах отдыха населения области.

Настоящее постановление вступает в законную силу с 00:00 часов 17 июля 2021 года.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.