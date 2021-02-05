Карантин в Павлодарской области продлили до 15 февраля

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области наметилась небольшая тенденция снижения регистрации ежедневных случаев КВИ, но эпидситуацию оценивают как стабильно напряжённую, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Действие предыдущих постановлений главного государственного санитарного врача № 1 и № 2 (с изменениями и дополнениями) от 17 января и 23 января 2021 года на территории Павлодарской области продлено на неделю с 8 по 15 февраля. Решение принято в связи с тем, что регион находится в «красной» зоне», - сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области.

По данным эпидемиологов, в последнее время наметилась небольшая тенденция снижения регистрации ежедневных случаев заболевания, но состояние эпидемиологической ситуации оценивается ими как стабильно напряжённое со снижением ежедневной регистрации случаев КВИ. Если за истекшие семь дней с 29 по 4 января было зарегистрировано 1693 случаев коронавируса, то за предыдущую неделю: с 22 по 28 января - по области зарегистрировано 1596 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По состоянию на пятое февраля, на девять часов утра, за сутки в регионе зарегистрировано 225 случаев КВИ.

«Согласно вынесенному постановлению ГГСВ №3 от пятого февраля 2021 года сохраняются локдаун выходного дня, особый контроль за исполнением режима ограничительных мероприятий, в том числе на предмет соблюдения масочного режима и социального дистанцирования, графика работы социально значимых объектов. Также сохраняется запрет на деятельность межобластных, внутриобластных, междугородних межрайонных автобусных, микроавтобусных пассажирских перевозок», - подчеркнули в департаменте.

Как и ранее, в Павлодарской области действует усиление мер по проведению санитарной и дезинфекционной обработки всех торговых объектов, общественного транспорта, такси, промышленных территорий, подъездов, кабин лифтов, организаций. Продлено и ограничение передвижений людей старше 65 лет (за исключением случаев необходимости), усиленного контроля за проведением медицинского наблюдения на дому и соблюдением требований домашнего карантина.

«Кроме того, сохраняется направленность работы участковой службы на выявление анонимных семейных, коллективных мероприятий, - дополни в ведомстве. - Постановление № 3 вступит в силу на территории Павлодарской области с 00:00 восьмого февраля 2021 года».