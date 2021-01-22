Карантин в Армении продлен до 11 июля, изменен порядок въезда иностранцев в страну

ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – По решению Правительства Армении, режим карантина в январе с.г. продлен еще на 6 месяцев – до 11 июля 2021 года. Вместе с тем отменен запрет на въезд в страну иностранцев через сухопутные пограничные пункты. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Действовавший в Армении режим карантина из-за пандемии COVID-19 в январе с.г. продлен по решению Правительства страны еще на 6 месяцев – до 1 июля 2021г. Соответствующее решение также предусматривает и ряд послаблений. В частности, иностранным гражданам разрешен въезд в страну через сухопутные пограничные пункты. При этом действует определенный протокол – необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, либо, при его отсутствии, сдать тест на КПП при пересечении границы.

«Согласно решению №1514 Правительства Армении, при въезде на территорию Республики Армения через сухопутную границу необходимо при себе иметь сертификат ПЦР-теста на коронавирус (на армянском, английском либо русском языках) со сроком давности не более 72 часа. Либо на платной основе пройти ПЦР-тест в пункте лабораторного изъятия проб (прим. - организованном на КПП). На погранично медико-санитарном пункте (прим. - при пересечении границы) необходимо предъявить документ, подтверждающий взятие проб и самоизолироваться до получения отрицательного результата», - говорится в сообщении Инспекционного органа здравоохранения и труда Республики Армения.

Инспекционный орган предупреждает, что лица, отказывающиеся выполнять вышеперечисленные пункты, подлежат обязательной изоляции.

Схожий перечень правил действует в настоящий момент и при пересечении иностранцами границы Армении «по воздуху». В частности, в зоне прилета столичного аэропорта «Звартноц» организован медико-санитарный пункт. Для выхода из здания аэропорта на данном пункте необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест. А при его отсутствии тест можно сдать там же – выбрав лабораторию для исследования самостоятельно. Стоимость теста в аэропорту составляет 15 000 драм (прим. порядка 13 000 тенге). После сдачи теста в аэропорту пассажирам предоставляется документ, подтверждающий отбор проб, который для выхода из аэропорта необходимо предъявить на медико-санитарном пункте. До получения отрицательного результата предписана самоизоляция. Альтернативой сдаче ПЦР-теста при отсутствии симптомов является обязательная двухнедельная самоизоляция.

Напомним, режим карантина в Армении ранее был введен 11 сентября 2020г. на срок до 11 января 2021г. До этого в стране действовал режим ЧС. Режим карантина предусматривает особый порядок въезда и выезда из страны, правила самоизоляции, меры индивидуальной защиты, наличие удостоверяющего личность документа при нахождении за пределами места проживания, а также масочный режим.