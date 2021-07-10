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    Карантин в Армении могут продлить еще на полгода

    10 Июля 2021, 00:31

    ЕРЕВАН. АРМЕНПРЕСС – КАЗИНФОРМ - В Армении предполагается продление карантина, установленного постановлением правительства в рамках борьбы с эпидемией COVID-19. Об этом 9 июля на встрече с журналистами заявила и. о. министра здравоохранения Анаит Аванесян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Арменпресс».

    «Проект решения о продлении карантина в обращении, он в правительстве, я думаю, что решение о продлении карантина будет принято. На мой взгляд, его обязательно нужно продлить, потому что решение о карантине создает инструментарий, который позволяет нам применять строгие или меньшие ограничения», - сказала и. о. министра.

    По ее словам, на данный момент требование о проведении теста ПЦР при пересечении границы РА определено решением о карантине.

    «В настоящее время мы не используем все инструменты решения о карантине, некоторые компоненты гибко меняются с течением времени. Да, он будет продлен еще на полгода», - подчеркнула Аванесян.

    Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, был продлен до 11 июля 2021 года.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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