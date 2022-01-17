Карантин ужесточили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Жамбылской области об ужесточении ограничительных и карантинных мер на территории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период режима чрезвычайной ситуации на территории Жамбылской области режим работы всех объектов устанавливается комендантом области», - говорится в постановлении.

Запрещается проведение массовых мероприятий как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте «Ashyq» до 30 человек.

Также запрещается независимо от участия в проекте «Ashyq»:

- деятельность концертных залов, театров, цирков, филармоний;

- проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

-конференций, семинаров, выставок, форумов;

- деятельность ночных клубов;

- обслуживание барных стоек на объектах общественного питания, деятельность караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию);

- проведение частных встреч (исключение – до 10 привитых человек).

Главный санврач Жамбылской области постановляет сократить:

1) на объектах общественного питания количество посетителей за одним столиком до 4-х человек (из разных домохозяйств);

2) заполняемость кинотеатров (участников проекта «Ashyq») в красной зоне не более 30%.

Кроме того, рекомендовано рассмотреть в целях уменьшения контактов населения в общественном транспорте введение дифференцированного графика работы организаций (предприятий), а также перевести на дистанционную форму работы не менее 70 % административного персонала государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.

Требуется обеспечить:

- вход в спортивно-оздоровительные центры, фитнесс-центры, йога-центры, бани, сауны, бассейны только для лиц, имеющих зеленый статус «Ashyq»;

- увеличение количества общественного транспорта в «часы пик» с целью снижения пассажиропотока и недопущения скопления населения;

- проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

- соблюдение санитарно-дезинфекционного режима (установка санитайзеров для обработки рук, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфекционных средств, проветривание) на всех объектах, осуществляющих деятельность, в том числе на объектах массового пребывания и жизнеобеспечения (торгово-развлекательные центры, рынки, ЦОНы, бани, объекты религиозного назначения, коммунального хозяйства, пищевой промышленности, общественного питания, сферы услуг (салоны красоты, ателье и другие);

- соблюдение требований по ношению масок в общественных местах и помещениях, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

- ежедневный мониторинг за соблюдением санитарно-дезинфекционного режима работы, требований противоэпидемического режима и проведение регулярных проверок объектов мобильными группами.

Для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», устанавливается следующий режим работы в будние и выходные дни:

- в регионах, находящихся в «красной» зоне - до 00:00, лидерам проекта «Ashyq» - до 02:00.

В выходные дни допускается работа объектов, при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

Постановление вступает в силу с 17 января 2022 года.