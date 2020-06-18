Карантин ужесточают в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции усиливают карантин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня провел заседание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В последние дни в области отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по короновирусной инфекции, а также имеются факты несоблюдения режима карантина», - написал в Instagram глава региона Архимед Мухамбетов.

В связи с этим, Оперативным штабом принято решение по введению с 18 по 30 июня т.г. следующих ограничительных мер:

1. Установление трех санитарных постов с 00:00 час. 19 июня т.г., расположенных на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» и «Костанай – Рудный», «Аркалык-Амантогай»;

2. Запрещение работы аттракционов и фонтанов, надувных конструкций (батуты);

3. Запрещение работы караоке баров, бильярдных, боулинг центров, тату-салонов, массажных салонов;

4. ЦОНам перейти на оказание услуг в режиме онлайн, услуги которые невозможно осуществлять в онлайн режиме осуществлять по записи с 10:00 до 18:00;

5. Работу салонов красоты, парикмахерских ограничить с 10:00 до 18:00 только по записи;

6. Работу образовательных центров, кружки, центры детского развития с 9:00 до 16:00 (заполняемость не более 15 человек);

7. Ограничить работу объектов, реализующих товары промышленной группы до 20:00;

8. Работу продовольственных и непродовольственных рынков ограничить с 10:00 до 16:00;

9. Перевод 80% госслужащих на «дистанционную» форму работы, проведение собраний, совещаний, семинаров, конференций в селекторном режиме и видео конференций.

«Вместе с тем, по поручению Правительства РК в целях стабилизации эпидемиологической ситуации на ближайшие выходные дни – с 20 – по 21 июня т.г. вводятся дополнительные временные ограничения для населенных пунктов с численностью свыше 50 тыс. чел. (города Костанай и Рудный), в частности, приостанавливается функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков; ограничивается выход на улицу лиц старше 65 лет. Также приняли решение о разрешении работы детского лагеря «Болашак» по организации досуга детей из социально незащищенной категории, со строгим соблюдением санитарных мер. В очередной раз призываю жителей области со всей серьезностью отнестись к соблюдению ограничительных мер вводимых на территории региона», - обратился к костанайцам Архимед Мухамбетов.

Отметим, в Костанайской области, по данным coronavirus2020.kz, зарегистрировано 247 случаев коронавируса. Вылечились 187 человек. Летальных случаев – 2.