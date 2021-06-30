Карантин усиливают в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Вышло постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области об усилении ограничительных карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу постановляется обеспечить:

- реализацию ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов Актюбинской области и с внедрением проекта мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства, согласно приложению к настоящему постановлению.

При этом, ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из «зелёной» зоны в «жёлтую» или из «жёлтой» зоны в «красную»), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «жёлтой»;

- запрет деятельности аквапарков, пляжей;

- в парках, набережных и скверах города обеспечить запрещение сдачи в аренду детских и взрослых средств, для передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, пейнтбол, автодромы, гироскутеры всех видов и т.п.);

- разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 чел., бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

- проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом;

- разрешение санкционированных видов уличной торговли продуктами питания (в том числе объектов, реализующих продукты быстрого питания, пончики, мороженое, кофе на вынос, овощные палатки и другие) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий;

- разрешение авто-экспресса (еда на вынос) соблюдением требований приложений 21 и 22 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года;

- запрещение проведения совещаний (заседаний) в оффлайн-режиме, за исключением объектов жизнеобеспечения области и экстренных ситуаций.

Жителям Актюбинской области предписано:

1) при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103;

2) обязательное ношение медицинских или тканевых масок всем лицам при нахождении в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте (в том числе такси), общественных местах на открытом воздухе, за исключением детей в возрасте до пяти лет и в случаях приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

3) лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, товаров первой необходимости, а также посещения медицинских учреждений;

4) всем жителям области рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и правила личной гигиены;

5) запретить скопление лиц группами более 3-х человек, за исключением членов одной семьи, на площадях, скверах, набережных, парках и иных местах отдыха населения области;

6) при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления людей более 20 (двадцати) человек (а именно члены семьи, близкие родственники), с сохранением социальной дистанции не менее 2 (двух) метров.

Постановление вступает в силу с 30 июня.

Более подробно с документом можно ознакомиться по ссылке.