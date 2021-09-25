Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Карантин смягчают в Азербайджане

    25 Сентября 2021, 10:11

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – С учетом роста числа вакцинированных граждан, а также устойчивой динамики снижения заболеваемости, оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о смягчении особого карантинного режима в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно постановлению оперативного штаба, с 1 октября 2021 года отменяется ограничение на работу общественного транспорта в выходные дни.

    Кроме того, с 1 октября возобновляется деятельность объектов культуры, в том числе концертных залов, а также конференц-залов, кинотеатров, театров при условии заполняемости не выше 50%. Свою работу возобновят также центры отдыха и развлечений, детские развлекательные центры.

    Объекты, деятельность которых разрешается, могут работать до 00:00 часов. При этом граждане старше 18 лет могут посещать эти места только при наличии COVID-паспорта или сертификатов о противопоказании к вакцинации от COVID-19. Это также касается и работников данных сфер деятельности и услуг, 80% которых в обязательном порядке должны иметь аналогичные документы.

    Изменения оперштаба коснулись также пассажиров регулярных рейсов. Так, с 1 октября лица, пользующиеся железнодорожным и автомобильным транспортом между городами и районами страны, будут обязаны иметь COVID-паспорт. Исключение составляют регулярные пассажирские перевозки между городами Баку и Сумгайыт, а также на территории Абшеронского района. Перевозок посредством такси это требование не касается.

    Отметим, что общее количество вакцинированных граждан в стране достигло 8 227 729 человек, из них первую дозу получили 4 683 453 человека, вторую – 3 544 276 человек.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Азербайджан Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан принял участие в Международном фестивале национальных культур в Баку
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков