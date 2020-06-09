Карантин продлили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Карантин в Туркестанской области продлевается до стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Об этом 8 июня на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам С.Калкаманова, по состоянию на 8 июня зарегистрировано 400 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших людей - 257. «84 случая - завезены извне: из г. Нур-Султан-1, Актау-1, Атырау-31, Алматы-2, Шымкент-2, Кызылорда-1, Павлодар-1, из России-5, Турции - 1, Узбекистан-37, Жезказган-2. Мы должны ответственно относиться к распространению коронавируса», - заявил замакима Туркестанской области.

Карантин продлен с 00.00 часов 8 июня 2020 года.

В ходе брифинга главный санитарный врач Туркестанской области Нурбек Нышанов рассказал об ограничительных мероприятиях при карантине.

«Во время совместных прогулок двум и более человек на территории области обязательно нужно носить защитные маски. Расстояние между людьми в общественных местах должно быть не менее 2 метров. Допускается прогулка граждан в парках, площадях и скверах, на берегах с соблюдением масочного режима. Запрещается проведение семейных торжеств и массовое скопление в этих местах. При проведении похорон разрешается сбор до 20 человек с соблюдением расстояния не менее 2 метров друг от друга», - сказал Нурбек Нышанов.

Объявлен запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, деятельность детских игровых площадок при торговых, развлекательных центрах, кинотеатров, театров, выставок, ночных клубов и работа скотных рынков.

Во время карантина возможно функционирование ряда учреждений с соблюдением всех безопасности - это касается медцентров, стоматологических клиник, салонов красоты, парикмахерских с предварительной записью. Также установлено ограничение на работу продовольственных и непродовольственных рынков с 10.00 до 17.00 часов. В установленное время работают строительные магазины, оптика, цветочные магазины, зоомагазины. Работа станций технического обслуживания, автомойки, шиномонтажных, магазинов автозапчастей, автосалонов установлена с 9.00 до 18.00 часов.

Места общественного питания до 50 мест и другие объекты по обслуживанию населения будут функционировать с 10.00 до 22.00 часов.

С соблюдением санитарно-эпидемиологического и усиленного дезинфекционного режима разрешена работа детского оздоровительного лагеря «Самал» в Тюлькубасском районе для дежурных групп, а также детских домов, дошкольных организаций и оздоровительного лагеря «Балдаурен» Сарыагашского района только для летнего оздоровления детей, пострадавших при паводках в Мактааральском районе.



