Карантин продлили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте продлили карантин до стабилизации эпидемиологической ситуации. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач города Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города.

«Продлить карантин и усилить ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент с 20 апреля 2021 года до стабилизации эпидемиологической ситуации», - сказано в тексте постановления.

Согласно документу, жителям и гостям Шымкента:

· запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей;

· ограничить передвижение по городу лицам старше 65 лет;

· при посещении общественных мест (в том числе при поездке в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей до пяти лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.

В обычном режиме будут работать: АЗС и магазины при них, магазины автозапчастей, цветочные магазины, фотосалоны, медорганизации, аптеки.

Движение общественного транспорта ограничат в будние, выходные и праздничные дни с 07:00 до 21:00.

Ограничена работа продуктовых магазинов, минимаркетов и магазинов у дома, вне зависимости от места нахождения они будут работать с 09:00 до 22:00.

Центры и салоны красоты, парикмахерские, услуги маникюра и педикюра, оказывающие косметологические услуги (по записи) - с 09:00 до 22:00 (4 кв. м на одного посетителя и по предварительной записи).

Открытые рынки (продуктовые, не продуктовые, специализированные, вещевые, скотные), ярмарки - с 06:00 до 18:00 (при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. м на одного посетителя, с приостановлением деятельности в воскресенье).

Объекты общественного питания, фудкорты, точки по продаже выпечки, фастфуда, мягкого мороженого, работающие только на доставку и на вынос - с 08:00 до 22:00.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Напомним, санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории города Шымкента пока осложняется. Шымкент находится в «красной» зоне по распространению КВИ.



