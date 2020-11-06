Карантин продлили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента «О продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкента». Согласно документу с 9 ноября в городе продлевается карантин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 00:00 часов 9 ноября до 00:00 часов 23 ноября на территории города Шымкент продлевается карантин и ограничительные меры.

Жителям и гостям города запрещается проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей, также необходимо ограничить передвижение по городу лицам старше 65 лет. Горожанам требуется соблюдать обязательное требование по ношению масок при передвижении по городу и социальную дистанцию не менее двух метров.

Прогулки по дворам, посещение парков, площадей, скверов и набережных разрешается группами не более трех человек или членов одной семьи. Детские игровые площадки, расположенные во дворах жилых домов и местах общего пользования также разрешается группами не более трех человек.

При посещении общественных мест, объектов с возможным массовым скоплением людей, в том числе в общественном транспорте строго должны соблюдаться требования по ношению масок и использованию антисептиков после посещения общественных мест.

Полный текст постановления можно прочитать здесь .