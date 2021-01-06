Карантин продлили в Шымкенте до 25 января

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Вынесено постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента от 6 января 2021 года №1 «О продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкента». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Межведомственную комиссию.

«Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкента с 11 до 00:00 часов 25 января 2021 года. Жителям и гостям города Шымкента запретить проведение мероприятий с большим скоплением людей, ограничить движение по городу лицам старше 65 лет, соблюдать обязательное ношение масок и социальную дистанцию не менее двух метров, разрешить прогулки группой не более 3 человек, разрешить посещение детских игровых площадок во дворах группами не более трех человек, при посещении общественных мест, транспорта строго соблюдать требования по ношению масок, использования антисептиков», - говорится в постановлении.

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