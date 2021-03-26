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    Карантин продлили в Шымкенте до 12 апреля

    26 Марта 2021, 14:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев объявил о продлении карантинных мер в связи с эпидемиологической обстановкой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующее постановление вышло на сайте акимата Шымкента.

    «Я, главный государственный санитарный врач г. Шымкента Тулебаев Абдиманап Кошкарович (…) постановляю: продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкент с 00:00 часов 29 марта по 00:00 часов 12 апреля 2021 года», - говорится в постановлении.

    С этой даты жителям и гостям города запрещается проводить мероприятия, связанные с массовым скоплением людей, ограничивается передвижение по городу лицам старше 65 лет. При посещении общественных мест необходимо строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Здравоохранение Шымкент Коронавирус в РК
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