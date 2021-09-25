Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Шымкент

    Карантин продлевают в Шымкенте

    25 Сентября 2021, 15:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Шымкента «О продлении режима карантина и ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный санитарный врач города постановил продлить режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкенте до стабилизации эпидемиологической ситуации.

    Жителям и гостям города Шымкента:

    - запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое), за исключением проведения мероприятий на объектах, участвующих в проекте Ashyq, связанных с массовым скоплением людей (с ограничением количества людей), при условии наличия «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей;

    - ограничить передвижение по городу лицам старше 65 лет;

    - при посещении общественных мест строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.

    Также согласно документу разрешается рабта в будние дни для объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq до 00:00 часов, лидеров проекта Ashyq до 02:00 часов.

    Разрешается работа в выходные дни для объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq до 0:00 часов, лидеров проекта Ashyq - до 02:00, при условии наличии «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев).

    Также в постановлении говорится, что с учетом планируемых объемов поставок вакцины в город Шымкент, продолжить вакцинацию против КВИ:

    - студентам;

    - лицам с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких и сердечно-сосудистой системы);

    другим лицам старше 18 лет по месту прикрепления.

    Постановление вводится в действие с 27 сентября 2021 года.

    С документом и критериями ограничения работы социально-экономических объектов подробнее можно ознакомиться здесь.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Шымкент Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз