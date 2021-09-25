Карантин продлевают в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Шымкента «О продлении режима карантина и ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санитарный врач города постановил продлить режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкенте до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Жителям и гостям города Шымкента:

- запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое), за исключением проведения мероприятий на объектах, участвующих в проекте Ashyq, связанных с массовым скоплением людей (с ограничением количества людей), при условии наличия «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей;

- ограничить передвижение по городу лицам старше 65 лет;

- при посещении общественных мест строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.

Также согласно документу разрешается рабта в будние дни для объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq до 00:00 часов, лидеров проекта Ashyq до 02:00 часов.

Разрешается работа в выходные дни для объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq до 0:00 часов, лидеров проекта Ashyq - до 02:00, при условии наличии «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев).

Также в постановлении говорится, что с учетом планируемых объемов поставок вакцины в город Шымкент, продолжить вакцинацию против КВИ:

- студентам;

- лицам с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких и сердечно-сосудистой системы);

другим лицам старше 18 лет по месту прикрепления.

Постановление вводится в действие с 27 сентября 2021 года.

С документом и критериями ограничения работы социально-экономических объектов подробнее можно ознакомиться здесь.



