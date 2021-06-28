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    Карантин продлевают в Шымкенте

    28 Июня 2021, 19:13

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента. Согласно документу продлеваются ограничительные мероприятия в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев постановил:

    «Продлить режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент с 28 июня 2021 года до стабилизации эпидемиологической ситуации».

    «Жителям и гостям города Шымкент:

    - запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, «кудалык», той, «беташар» и другое);

    - ограничить передвижение по городу лицам старше 65 лет;

    - при посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков», - говорится в постановлении.

    Запрещается работа банкетных залов, а также запрет на проведение поминок, тоев, дней рождений, юбилеев, проводов, «кудалык», «беташар» и других торжественных, памятных мероприятий в объектах общественного питания и в других местах.

    Запрещается использование кальянов в объектах общепита.

    Также согласно документу разрешается проведение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек), при бесконтактной термометрии и проживании на спортивных базах. Возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки городских команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом.

    Также по документу разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19.

    Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19.

    Парки, скверы и набережные будут функционировать в обычном режиме.

    Постановление вступает в силу с 28 июня. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

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