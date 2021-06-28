Карантин продлевают в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента. Согласно документу продлеваются ограничительные мероприятия в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев постановил:

«Продлить режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент с 28 июня 2021 года до стабилизации эпидемиологической ситуации».

«Жителям и гостям города Шымкент:

- запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, «кудалык», той, «беташар» и другое);

- ограничить передвижение по городу лицам старше 65 лет;

- при посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков», - говорится в постановлении.

Запрещается работа банкетных залов, а также запрет на проведение поминок, тоев, дней рождений, юбилеев, проводов, «кудалык», «беташар» и других торжественных, памятных мероприятий в объектах общественного питания и в других местах.

Запрещается использование кальянов в объектах общепита.

Также согласно документу разрешается проведение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек), при бесконтактной термометрии и проживании на спортивных базах. Возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки городских команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом.

Также по документу разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19.

Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19.

Парки, скверы и набережные будут функционировать в обычном режиме.

Постановление вступает в силу с 28 июня. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.



