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    Карантин продлен до 1 июля в Азербайджане

    22 Апреля 2022, 21:49

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – При этом использование медицинских масок в международных аэропортах и учебных заведениях страны больше не является обязательным. Об этом говорится в решении Кабинета министров страны, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно решению Кабинета министров, срок действия особого карантинного режима в Азербайджане продлен до 06:00 1 июля 2022 года.

    С 1 мая в Азербайджане отменяется требование на использование средств индивидуальной защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и т.д.) во время особого карантинного режима. И спользование медицинских масок в международных аэропортах и учебных заведениях страны больше не является обязательным и носит рекомендательный характер.

    В середине марта сообщалось об ослаблении целого ряда карантинных мер во всех регионах Казахстана, а с 25 марта и вовсе было отменено требование об обязательном ношении медмасок в помещениях, за исключением медицинских учреждений.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

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