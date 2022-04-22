Карантин продлен до 1 июля в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ – При этом использование медицинских масок в международных аэропортах и учебных заведениях страны больше не является обязательным. Об этом говорится в решении Кабинета министров страны, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно решению Кабинета министров, срок действия особого карантинного режима в Азербайджане продлен до 06:00 1 июля 2022 года.

С 1 мая в Азербайджане отменяется требование на использование средств индивидуальной защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и т.д.) во время особого карантинного режима. И спользование медицинских масок в международных аэропортах и учебных заведениях страны больше не является обязательным и носит рекомендательный характер.

В середине марта сообщалось об ослаблении целого ряда карантинных мер во всех регионах Казахстана, а с 25 марта и вовсе было отменено требование об обязательном ношении медмасок в помещениях, за исключением медицинских учреждений.