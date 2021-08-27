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Карантин ослабили в Карагандинской области

27 Августа 2021 20:57
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Карантин ослабили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области с 28 августа разрешена работа в выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq. Это стало возможным благодаря снижению заболеваемости, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Главный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин в прямом эфире на платформе Региональной службы коммуникаций ознакомил карагандинцев с новым постановлением.

Учебный год во всех организациях образования начнётся в штатном режиме. При этом педагоги и персонал должны быть 100% вакцинированы, за исключением имеющих медотвод.

Остаётся запрет на проведение массовых школьных мероприятий.

Разрешается заселение в общежития студентов, имеющих вакцинацию против COVID-19. Также к очному обучению могут приступить вакцинированные иностранные студенты.

Вход во все учреждения образования, общежития, интернаты допускается только через Ashyq. Родителей пускать в здание школ не будут. Они могут проводить ребёнка до дверей учебного заведения.

С 28 августа разрешается:

- работа в выходные дни (суббота и воскресенье) всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq. Они имеют право работать до 00:00, лидеры Ashyq - до 02:00. Главное условие - «зелёный» статус у сотрудников и посетителей. Требование к наличию «зелёного» статуса» не распространяется на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, вокзалы, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

- движение внутригородского общественного транспорта в субботу.

С 30 августа участникам Ashyq в будние дни разрешена работа до 00:00, лидерам

Ashyq - до 02:00.

За исключением госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, предприятия и организации, не участвующие в «Ashyq», работать не имеют права.

Работают следующим образом:

- объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни при заполняемости до 50% , не более 50 мест;

- объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков – круглосуточно;

- фуд-корты при заполняемости до 20%, но не более 30 мест;

- банкетные залы для проведения поминок и обслуживания посетителей по типу ресторанов, кафе, без проведения массовых мероприятий;

- объекты культуры (репетиции) до 30 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица;

- театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, бильярдные, боулинги, цирки при заполняемости не более 30%;

- компьютерные клубы, включая PlayStation, при заполняемости не более 30%. (допускаются только лица, достигшие 12 лет и старше);

- спортивные мероприятия со зрителями при заполняемости не более 20%;

- центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг только по предварительной записи;

- спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры (тренировки) до 30 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица.


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#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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