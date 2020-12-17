Карантин и ограничительные меры продлят в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Карантин и ограничительные меры продлят в Шымкенте до 00:00 часов 11 января 2021 года, передает МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач города Шымкента Абдиманап Тулебаев подписал постановление от 17 декабря 2020 года №46 «О продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкент».

Согласно документу, карантин и ограничительные меры на территории города Шымкента будут продлены с 00:00 часов 21 декабря 2020 года до 00:00 часов 11 января 2021 года.

Согласно постановлению запрещается проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей. Лицам старше 65 лет нужно ограничить передвижение по городу. Шымкентцы должны соблюдать обязательное требование по ношению масок при передвижении по городу и социальную дистанцию не менее 2 метров. Им разрешаются прогулки во дворах, посещение парков, площадей, скверов и набережных группами не более трех человек или членов одной семьи.

Не менее 50% офисных сотрудников должны работать дистанционно (при штатном расписании более 30 сотрудников).

В ЦОНы (в том числе спецЦОНы) жители мегаполиса могут попасть строго по предварительному бронированию и только по будням.

Время работы для продовольственных и непродовольственнных рынков (специализированные, вещевые, скотные и авторынки), ярмарок при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. м на одного посетителя в будние (рабочие) дни - с 06:00 до 18:00 часов, в выходные и праздничные дни - с 09:00 до 17:00 часов, некрытые рынки работают в обычном режиме. В обычном режиме будут действовать религиозные объекты, медицинские организации, аптеки, процедурные кабинеты, медцентры (по записи), продовольственные гипермаркеты, супермаркеты, минимаркеты и магазины у дома, АЗС, автомойки, шиномонтажные, СТО, швейные и обувные мастерские, объекты туризма, гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и другие (с размещением постояльцев (клиентов) не более 80% от проектной мощности).

Ограничивается деятельность (обслуживание посетителей) по времени с 07:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни объектов общественного питания, работающих на открытом воздухе, и объектов, расположенных в зданиях (кафе, рестораны, лаундж-бары, фудкорты, спорт-бары, бары, столовые, кофейни и кулинарии), в том числе в торгово-развлекательных центрах с размещением обеденных столов до 50 посадочных мест.

СПА-центры, салоны красоты, парикмахерские смогут принимать клиентов с ограничением по времени с 09:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни по предварительной записи (4 кв. м на одного посетителя). Точно так же, но при заполняемости не более 50%, будут работать бани и сауны. Почти аналогичный график работы у торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутиков) при соблюдении заполняемости не более 30%: в будние (рабочие) дни - с 09:00 до 23:00 часов, в выходные и праздничные дни - с 09:00 до 22:00 часов.

С 09:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни будут открыты спортивные объекты (фитнес-центры, тренажерные залы, спортивно-оздоровительные центры, крытые и полукрытые спортивные сооружения, ледовые площадки, в том числе при торгово-развлекательных комплексах, центрах, торговых домах) при соблюдении соответствующих требований.

Запрещено работать развлекательным учреждениям (караоке, бильярдные, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие), букмекерским конторам. А вот кинотеатрам разрешили работать с 09:00 до 23:00 часов: заполняемость не более 50%, с регистрацией на портале «InfoKazakhstan.kz», с соблюдением масочного режима, шахматной рассадки, социальной дистанции и требований постановления ГГСВ РК №57.

Общественный транспорт в будние, выходные и праздничные дни в Шымкенте будет курсировать с 07:00 до 23:00 часов. Тогда как межобластные и междугородние автобусные и микроавтобусные перевозки запрещены.

Постановление вводится в действие с 00:00 часов 21 декабря 2020 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.



