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    Карантин до 11 января объявили в Армении

    11 Сентября 2020, 20:45

    ЕРЕВАН. АРМЕНПРЕСС - КАЗИНФОРМ - Решением правительства Армении с 17:00 11 сентября до 17:00 11 января включительно в стране будет установлен карантин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Арменпресс».

    Это решение правительства опубликовано на сайте e-gov.am.

    «Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения в марте 2020 года объявила пандемию, вызванную коронавирусной инфекцией COVID-19, что эпидемиологическая ситуация во всем мире продолжает оставаться напряженной, что в Республике Армения болезнь получила широкое распространение, в стране также возникла эпидемия, ставшая основой для объявления чрезвычайной ситуации, учитывая также предупреждение Всемирной организации здравоохранения об опасности второй волны эпидемии, придавая важность необходимости проведения соответствующих профилактических и противоэпидемических мероприятий для сохранения здоровья населения и улучшения состояния здоровья, учитывая соответствующее предложение уполномоченного органа в сфере здравоохранения и руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 20.2 Закона Республики Армения «Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения Республики Армения», частью 4 статьи 20.3 Закона Республики Армения «Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения, согласно пунктам «Т» и «Ж» статьи 12 Закона Республики Армения «О защите населения в чрезвычайных ситуациях» правительство Республики Армения решило:

    1. На всей территории Республики Армения с 17:00 11 сентября 2020 года до с 17:00 11 января 2021 года включительно установить карантин;
    2. Установить меры и ограничения, применяемые в ходе карантина, согласно приложению;
    3. Установить, что предусмотренные пунктом 2 настоящего решения мероприятия и ограничения применяются в порядке, установленном Законами Республики Армения «Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения Республики Армения» и «О защите населения в чрезвычайных ситуациях», органами, предусмотренными этими законами;
    4. Настоящее решение вступает в силу сразу после его опубликования», - говорится в решении правительства.

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    Армения
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