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    Каракат Абден встретилась с избирателями в Шымкенте

    14 Ноября 2022, 11:04

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Каракат Абден продолжает агитационную работу в регионах страны. Сегодня она провела встречу с избирателями города Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ со ссылкой на штаб кандидата.

    В ходе встречи, в которой приняли участие представители туристической сферы, рестораторы казахской национальной кухни и женщины-предприниматели, были обсуждены актуальные проблемы общества. Особое внимание было уделено вопросам развития туристической отрасли в регионе.

    После встречи с избирателями кандидат посетила спортивный комплекс, где поздравила победителей турнира по футболу «Көксарай». Каракат Абден отметила важность пропаганды массового спорта и привлечения молодежи к здоровому образу жизни.

    Кроме того, кандидат встретилась с представителями предвыборного штаба в регионе и ознакомилась с проведением агитационной работы среди населения.

    Напомним, президентские выборы состоятся 20 ноября 2022 года. К. Абден уже провела свыше 30 предвыборных встреч с населением в 8-ми областях страны. В ближайшее время кандидат в президенты планирует посетить Туркестанскую и Жамбылскую области.
    Шымкент Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Каракат Абден
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