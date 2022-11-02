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      Алматинская область

    Каракат Абден встретилась с избирателями в Есике

    2 Ноября 2022, 16:50

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Каракат Абден посетила город Есик Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во встрече с избирателями приняли участие местные жители, специалисты дошкольных образовательных учреждений.

    На совещании обсуждались вопросы безопасности детей.

    Ранее мы сообщали, что Каракат Абден провела встречу с избирателями в городе Талгаре Алматинской области.

    Напомним, предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть 19 ноября. 19 ноября – День тишины по всей республике. А 20 ноября пройдут президентские выборы.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматинская область Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Каракат Абден
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