Каракат Абден встретилась с избирателями в Есике

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Каракат Абден посетила город Есик Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во встрече с избирателями приняли участие местные жители, специалисты дошкольных образовательных учреждений.

На совещании обсуждались вопросы безопасности детей.

Ранее мы сообщали, что Каракат Абден провела встречу с избирателями в городе Талгаре Алматинской области.

Напомним, предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть 19 ноября. 19 ноября – День тишины по всей республике. А 20 ноября пройдут президентские выборы.



