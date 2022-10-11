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    Каракат Абден утвердили в качестве кандидата в Президенты Казахстана

    11 Октября 2022, 11:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия утвердила кандидатуру Каракат Абден на предстоящие внеочередные президентские выборы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы проводим процедуру подписания соответствующего протокола, который устанавливает кандидатуру Каракат Жаксылыковны Абден в соответствии с требованиями Конституции РК и Закона о выборах РК. Таким образом, ЦИК установлено, что кандидат в Президенты Абден Каракат Жаксылыккызы соответствует требованиям, предъявляемым к ней Конституцией РК и конституционным Законом о выборах РК», - сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров на заседании комиссии, после процедуры голосования.

    Ранее сообщалось, что кандидаты в Президенты РК Каракат Абден сдала экзамен на знание государственного языка. Как сообщили в Центризбиркоме, в ходе сдачи экзамена кандидат в письменном задании выбрала тему: «Тіл - халықты алтын бесігі». Выполняя второе устное задание, она прочла отрывок из романа Ильяса Есенберлина «Кочевники». В третьем задании она выступила с речью на тему: «Азат елдің еңсесі биік».


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Выборы Президентские выборы - 2022
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