Каракат Абден предложила поддержать патронажную службу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Каракат Абден продолжает агитационную работу в регионах страны. Очередные предвыборные встречи кандидата с избирателями состоялись в Таразе, передает МИА «Казинформ».

Вместе с патронажными медсестрами кандидат посетила семьи беременных женщин. Как отметила главная медсестра поликлиники «Жануя» Сауле Калтаева, система «домашних визитов» патронажной службы нацелена на улучшение здоровья и благополучия матерей и детей в раннем возрасте. Социальные услуги посещения на дому уже доказали свою эффективность.

В ходе беседы выяснилось, что наблюдается нехватка профессиональных специалистов в этой сфере. Каракат Абден отметила, что необходимо уделить особое внимание поддержке патронажной службы.

Каракат Абден уже провела свыше 40 предвыборных встреч с населением в 10 областях страны. Президентские выборы состоятся 20 ноября 2022 года.



