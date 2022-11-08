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    Каракат Абден посетила Кызылординскую область

    8 Ноября 2022, 14:35

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты Республики Казахстан Каракат Абден продолжает агитационную работу в регионах страны. Сегодня она прибыла в Кызылорду и посетила региональный предвыборный штаб в свою поддержку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу кандидата.

    Всего в агитационной работе в этом регионе задействовано свыше ста человек. Стоит отметить, что агитационная работа штаба охватывает все категории граждан, не остаются без внимания и люди с ограниченными возможностями. Для этого члены агитгрупп посещают дома избирателей и разъясняют основные пункты программы кандидата.

    Напомним, что президентские выборы состоятся 20 ноября 2022 года. Каракат Абден уже провела свыше 20 предвыборных встреч с населением в 11-ти городах и нескольких селах страны. В ближайшее время кандидат в Президенты планирует посетить Туркестанскую, Жамбылскую, Северо-Казахстанскую области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кызылординская область Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Каракат Абден
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