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      Актюбинская область

    Каракат Абден посетила центральный рынок в Актобе

    3 Ноября 2022, 18:25

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Продолжаются предвыборные встречи кандидата в Президенты Каракат Абден в Актобе, передает МИА «Казинформ».

    Сегодня кандидат встретилась с представителями предвыборного штаба в регионе и посетила центральных рынок г.Актобе.

    В рамках визита кандидат ознакомила избирателей с основными пунктами предвыборной программы. В основном, во время встречи жители поднимали социальные вопросы. Стоит отметить, что избиратели поддержали такой формат встречи с кандидатом.

    Напомним, что Каракат Абден с момента старта предвыборной кампании находится в рабочей поездке по регионам Казахстана. Д о этого она встречалась с жителями Акмолинской области, Караганды, Астаны, Экибастуза, Семея, Павлодара, Талгара и Есика.


    Актюбинская область Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Каракат Абден
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