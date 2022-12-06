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    Караганду накрыл смог

    6 Декабря 2022, 22:38

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Караганду снова окутал едкий дым. Горожане жалуются на запах гари и плохую видимость с раннего утра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Смог в Караганде уже не новость. Каждую зиму горожане задыхаются от едкого дыма, который в штиль окутывает улицы. Сегодня специалисты эколабораторий в очередной раз произвели забор анализов воздуха в шести точках, но уже до появления результатов, эксперты могут назвать основные источники угарного газа: частные дома, использующие уголь и чадящий транспорт. Выход из ситуации – переход на голубое топливо.

    «Мы отслеживаем основные ингредиенты — это сажа, пыль, взвешенные вещества, которые непосредственно распространены в воздушном бассейне. Сегодня практически штиль, воздушные массы не двигаются, а наоборот накапливаются в приземном слое, можно сказать возле земли на уровне дыхания человека», - пояснил заместитель руководителя департамента экологии Карагандинской области Дархан Есжанов.

    Ранее сообщалось, что 6 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Астане, Шымкенте, Караганде, Темиртау, Балхаше, Жезказгане, Кокшетау, Костанае, Петропавловске, Риддере (2 степени), Семее (2 степени) и Усть-Каменогорске (2 степени).

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Экология Регионы Караганда
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