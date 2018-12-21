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Карагандинцы стали реже болеть гриппом и ОРВИ

21 Декабря 2018 16:03 165
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Карагандинцы стали реже болеть гриппом и ОРВИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель департамента охраны общественного здоровья по Карагандинской области Кайрат Баймухамбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.

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По его мнению, карагандинцы стали меньше болеть из-за вакцинации. В минувшем году за счёт бюджетных денег привили 13% населения региона, при рекомендуемой норме в 10%. Эти меры помогли снизить заболеваемость на 8%.

«Сейчас начинается сезон острых респираторных вирусных инфекций. По прогнозам, будут преобладать три вида штаммов: А1 - Мичиган, Сингапур и B - Колорадо. Сейчас за счёт бюджета закупили 150 тыс доз вакцин. Уже привили 12,3% от общей численности населения региона. Ещё 20 тыс человек привились по собственному желанию», - рассказал Кайрат Баймухамбетов.

В этом году не зарегистрировано ни одного случая дифтерии, полиомиелита, столбняка, бешенства, сибирской язвы. Снизилась заболеваемость острой дизентерией, вирусным гепатитом Б, педикулёзом и чесоткой.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Здравоохранение, Карагандинская область, общество, Минздрав РК,
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