Карагандинцы стали реже болеть гриппом и ОРВИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель департамента охраны общественного здоровья по Карагандинской области Кайрат Баймухамбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.

По его мнению, карагандинцы стали меньше болеть из-за вакцинации. В минувшем году за счёт бюджетных денег привили 13% населения региона, при рекомендуемой норме в 10%. Эти меры помогли снизить заболеваемость на 8%.

«Сейчас начинается сезон острых респираторных вирусных инфекций. По прогнозам, будут преобладать три вида штаммов: А1 - Мичиган, Сингапур и B - Колорадо. Сейчас за счёт бюджета закупили 150 тыс доз вакцин. Уже привили 12,3% от общей численности населения региона. Ещё 20 тыс человек привились по собственному желанию», - рассказал Кайрат Баймухамбетов.

В этом году не зарегистрировано ни одного случая дифтерии, полиомиелита, столбняка, бешенства, сибирской язвы. Снизилась заболеваемость острой дизентерией, вирусным гепатитом Б, педикулёзом и чесоткой.