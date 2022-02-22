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    Карагандинскому университету присвоили имя академика Абылкаса Сагинова

    22 Февраля 2022, 04:44

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский технический университет получил имя академика Абылкаса Сагинова. Он руководил карагандинским горным, а затем политехническим институтом более 30 лет (с 1955 по 1988 год), передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Новый статус университета – это признание заслуг академика Абылкаса Сагинова в развитии отечественной науки и высшего образования. Им была проделана большая работа по организации учебного процесса, укреплению профессорско-преподавательского состава и материальной базы вуза, подготовке высококвалифицированных инженерных кадров для промышленности» - сообщили в университете.

    Также учёный внёс свою лепту в развитие горной науки и горнодобывающей отрасли Казахстана. Результаты исследований, проведённых под его научным руководством, широко применяются на практике и по настоящее время.

    За время работы Абылкасом Сагиновым было подготовлено 11 докторов и более 50 кандидатов технических наук. За заслуги в подготовке инженерных кадров, проведении научных исследований и внедрении в производство их результатов ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он был также награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Парасат».

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Вузы История Казахстана
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