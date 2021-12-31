Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Карагандинскому детскому дому подарили фотооборудование

    31 Декабря 2021, 21:35

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Благотворительный фонд в рамках проекта «Профориентация» подарил карагандинскому детскому дому «Таншолпан» комплект профессионального фотооборудования. Вручение прошло накануне Нового года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам педагогов, дети давно мечтали о таком подарке. Теперь они смогут делать качественные фотографии и видеоролики. Обучать премудростям съёмки будет преподаватель детского дома.

    «Уверены, огромный интерес детей, опыт и вовлечённость педагога и великолепная техника создадут отличные возможности для их будущей профессиональной деятельности в этом направлении», – говорят представители фонда.

    В завершении мероприятия дети порадовали своих дорогих гостей отличным Новогодним концертом, на котором они блеснули своими яркими талантами.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    17 млн тенге собрали предприниматели для пострадавших при пожаре в области Абай
    Freedom Holding Corp. и Semey Cement окажут финансовую поддержку семьям погибших при пожаре в области Абай
    Объявлен сбор средств для помощи пострадавшим от пожара в области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане