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      Образование

    Карагандинского выпускника пригласили на обучение семь зарубежных вузов

    5 Июля 2022, 15:53

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Выпускник Карагандинской NIS Адихан Туйчиев получил приглашение на обучение от семи зарубежных вузов. Он планирует связать свою жизнь с IT-технологиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Адихану Туйчиеву 18 лет. В этом году он окончил NIS и сдал экзамены сразу в несколько иностранных вузов.

    «Мне прислали приглашение из Америки, Сингапура, Венгрии, Германии и других стран. Я выбрал Jacobs University Bremen в Германии, потому что он предоставил мне полный грант. Это международное учебное заведение, там обучаются студенты из всего мира. Преподают на английском языке», – сказал Адихан.

    Будущий студент хорошо разбирается в точных науках, в IT-направлении. Он призер многих областных и республиканских олимпиад, конкурсов. Также Адихан занимается спортом и много читает. Именно природная любознательность и упорный труд помогли ему набрать на ЕНТ 137 баллов из 140.

    Он окончил школу на «Алтын белгі».

    «Я благодарен своим учителям, которые вложили в меня знания. Они многому меня научили, раскрыли во мне таланты. Я рад, что учился в NIS, где созданы все условия для одаренных ребят. В нашей школе особая энергетика, которая вдохновляет учеников и мотивирует их», – считает выпускник.

    После обучения в Германии Адихан планирует работать в Казахстане.


    Фото из личного архива Адихана Туйчиева

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Вузы
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