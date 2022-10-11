Карагандинского водителя осудили на 7 лет за гибель двух человек

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Октябрьским районным судом города вынесен приговор в отношении водителя, по вине которого погибли два человека, передает МИА «Казинформ».

ДТП произошло 22 июля 2021 года. Водитель У., управляя автомобилем «ВАЗ 21104», двигаясь по автодороге Караганда–Каркаралинск со стороны п. Кокпекты Бухар-Жырауского района в направлении города Караганды, на мосту Кокпекты-Караганда, следуя со скоростью, не обеспечивающей безопасность дорожного движения, не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил боковое столкновение с автомобилем «Audi A6». После этого, продолжая двигаться по встречной полосе движения, он совершил лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ 21074», который двигался со стороны города Караганды в направлении Каркаралинска.

В результате дорожного транспортного происшествия от полученных травм скончались пассажир автомобиля, за рулем которого был виновник ДТП, и пассажир автомобиля «ВАЗ 21074».

Вина подсудимого доказана протоколом осмотра места происшествия, схемой ДТП, показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами дела.

Прокурор просил признать У. виновным по ст.345 ч.4 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) и назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы. Сторона защиты просила оправдать подсудимого.

«Совершенное подсудимым уголовное правонарушение по ст.345 ч.4 УК относится к категории средней тяжести преступлений. Санкцией уголовного закона предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. При назначении судом наказания учтены характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, личность виновного, его поведение до и после совершения преступления, мнения потерпевших, просивших назначить наказание в виде реального лишения свободы, и взыскать сумму материального и морального ущерба, а также прежняя судимость», - отметили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Приговором суда он признан виновным по ст.345ч.4 УК и ему назначено семь лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. С подсудимого взыскана в пользу потерпевших сумма материального ущерба и морального вреда - 10 516 800 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.